فانتازي.. ارتفاع سعر نجم مانشستر سيتي

كتب : محمد القرش

06:51 م 07/10/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

ارتفع سعر نجم مانشستر سيتي، جيانلويجي دوناروما، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جابرييل (أرسنال) 6.3 مليون جنيه إسترليني

جيانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي) 5.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إيبيري (إيفرتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

ميلوس كيركيز (ليفربول) 5.8 مليون جنيه إسترليني

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 6.3 مليون جنيه إسترليني

أنتوني إلانجا (نيوكاسل) 6.8 مليون جنيه إسترليني

نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنجهام فورست) 5.3 مليون جنيه إسترليني

جير كونها (نوتنجهام فورست) 4.3 مليون جنيه إسترليني

