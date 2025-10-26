فانتازي.. انخفاض سعر 8 لاعبين اليوم

فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة الحادية عشر

انخفض سعر 8 لاعبين، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.5 مليون جنيه إسترليني

كارلوس باليبا (برايتون) 4.7 مليون جنيه إسترليني

ويل هيوز (كريستال بالاس) 4.8 مليون جنيه إسترليني

ستيفان باجسيتيتش (ليفربول) 4.3 مليون جنيه إسترليني

ريان جرافينبيرش (ليفربول) 5.6 مليون جنيه إسترليني

أمارا نالو (ليفربول) 3.8 مليون جنيه إسترليني

توم هيتون (مانشستر يونايتد) 3.9 مليون جنيه إسترليني

أحمد عبد الله (سندرلاند) 4.3 مليون جنيه إسترليني