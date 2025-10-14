فانتازي.. ارتفاع سعر نجم الدوري الإنجليزي

ارتفع سعر نجم الدوري الإنجليزي، محمد قدوس، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

محمد قدوس (توتنهام) 6.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إيثان نوانيري (أرسنال) 5.2 مليون جنيه إسترليني

كريس وود (نوتنجهام فورست) 7.3 مليون جنيه إسترليني