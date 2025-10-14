مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

2 0
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

فانتازي.. ارتفاع سعر نجم الدوري الإنجليزي

كتب : محمد القرش

05:51 م 14/10/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

ارتفع سعر نجم الدوري الإنجليزي، محمد قدوس، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

محمد قدوس (توتنهام) 6.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إيثان نوانيري (أرسنال) 5.2 مليون جنيه إسترليني

كريس وود (نوتنجهام فورست) 7.3 مليون جنيه إسترليني

