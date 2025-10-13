مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

3 0
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

0 0
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 0
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

5 7
19:00

الأهلي

جميع المباريات

فانتازي.. انخفاض سعر لاعب ليفربول اليوم

كتب : محمد القرش

05:40 م 13/10/2025

لاعبو ليفربول

انخفض سعر لاعب ليفربول، جيوفاني ليوني، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

جيوفاني ليوني (ليفربول) 4.9 مليون جنيه إسترليني

باتريك دورجو (مانشستر يونايتد) 4.4 مليون جنيه إسترليني

آرون رامسديل (نيوكاسل) 4.8 مليون جنيه إسترليني

