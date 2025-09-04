كتب - نهى خورشيد

شهدت الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للسيدات، التي أقيمت اليوم الخميس، نتائج مثيرة أبرزها تحقيق الزمالك فوزه الأول هذا الموسم، فيما سجل وادي دجلة أكبر نتيجة حتى الآن باكتساحه نظيره الطيران بنتيجة تاريخية 11-0.

الأهلي يواصل انتصاراته بخماسية

واصل فريق الأهلي عروضه القوية، بعدما تفوق على فريق رع بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب وادي دجلة بالتجمع.

جاءت الأهداف عن طريق ميرسي إيتوبرا، ونور إدريس من ركلة جزاء، ونادين غازي بعد تمريرة حاسمة من حبيبة عصام، قبل أن تضيف ثريا أشرف الهدف الرابع، وتعود حبيبة عصام لتختتم الخماسية.

وادي دجلة يحقق أكبر فوز بالموسم

على الجانب الآخر، أمطر وادي دجلة شباك الطيران بثمانية أهداف في الشوط الأول، قبل أن يوسع الفارق إلى 11-0 مع نهاية اللقاء، في نتيجة هي الأكبر بالموسم الحالي.

سجلت الكندية أديرا يوكو هدفين، وأضافت نهى أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، فيما أحرزت مروة ثلاثة أهداف "هاتريك"، وسجلت الغانية جلاديس هدفاً، إلى جانب هدف لحبيبة أشرف.

الزمالك يظفر بأول ثلاث نقاط

أما الزمالك، فنجح في اقتناص فوزه الأول بالدوري بعدما تغلب على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي. وجاء هدف الفوز عبر اللاعبة كونستانس أشيا.

نتائج باقي المباريات

في باقي مواجهات الجولة الثالثة، فاز زد على مودرن سبورت بثنائية نظيفة، وتفوق إس أي كا إف سي الرياضي على إنبي بهدف وحيد، كما تغلب المصري البورسعيدي على اتحاد بسيون بنتيجة 2-1، بينما فاز بالم هيلز على المقاولون العرب بنتيجة 3-2.