مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

"على هامش مباراة موردن.. مسار يكرم قائدته السابقة (صورة)

كتب : هند عواد

03:48 م 07/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ميرفت فاروق وميرنا ميسي ثنائي مسار
  • عرض 5 صورة
    ميرفت فاروق أول لاعبة تحقق الدوري مع 3 فرق مختلفة
  • عرض 5 صورة
    ميرفت فاروق مع محمد صلاح
  • عرض 5 صورة
    ميرفت فاروق لاعبة توت عتخ آمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كرم نادي مسار، حامل لقب الدوري المصري للسيدات، ميرفت فاروق، قائدة فريق السيدات السابقة، خلال المباراة التي جمعته بفريقها الحالي.

وفاز مسار على مودرن سبورت، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة بالدوري المصري للسيدات.

مسار يكرم ميرفت فاروق

وقام الجهاز الفني لمسار ولاعبات الفريق، بتكريم ميرفت فاروق قائدة الفريق السابقة، ولاعبة مودرن سبورت الحالية، والتقطن صورة تذكاريه معها بقميصها السابق، على هامش المباراة التي جمعتهما.

ونشر الحساب الرسمي لمسار على موقع "فيسبوك"، الصورة التذكارية، وعلق: "قائدة الفريق السابقة، عادت إلى باديا".

اقرأ أيضًا:

"منذ 2013".. حكاية مشجع منتخب الكونغو الذي أحيا قصة لومومبا في كأس أمم أفريقيا

روجيرو ميكالي أبرزهم.. 4 مدربين على طاولة الزمالك لخلافة عبدالرؤوف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميرفت فاروق مسار مودرن سبورت الدوري المصري للسيدات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

فيروس جديد ينتقل من الخفافيش إلى البشر في بنجلاديش.. تفاصيل
أخبار و تقارير

فيروس جديد ينتقل من الخفافيش إلى البشر في بنجلاديش.. تفاصيل
"اعتقال مادورو المزيف".. كيف خدع الذكاء الاصطناعي ملايين المتابعين؟
أخبار و تقارير

"اعتقال مادورو المزيف".. كيف خدع الذكاء الاصطناعي ملايين المتابعين؟
بين زفة العروس وفرحة البرلمان.. تفاصيل سقوط 19 ضحية في كارثة على دائري
أخبار المحافظات

بين زفة العروس وفرحة البرلمان.. تفاصيل سقوط 19 ضحية في كارثة على دائري
نماذج امتحانات البوكليت في الـScience للشهادة الإعدادية 2026
مدارس

نماذج امتحانات البوكليت في الـScience للشهادة الإعدادية 2026
إيران تهدد بهجوم استباقي بعد تصريحات ترامب
شئون عربية و دولية

إيران تهدد بهجوم استباقي بعد تصريحات ترامب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل لـ"سلامة الغذاء".. سحب 5 دفعات من ألبان الأطفال بالسوق
مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح