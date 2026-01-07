"على هامش مباراة موردن.. مسار يكرم قائدته السابقة (صورة)
كتب : هند عواد
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
عرض 5 صورة
كرم نادي مسار، حامل لقب الدوري المصري للسيدات، ميرفت فاروق، قائدة فريق السيدات السابقة، خلال المباراة التي جمعته بفريقها الحالي.
وفاز مسار على مودرن سبورت، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة بالدوري المصري للسيدات.
وقام الجهاز الفني لمسار ولاعبات الفريق، بتكريم ميرفت فاروق قائدة الفريق السابقة، ولاعبة مودرن سبورت الحالية، والتقطن صورة تذكاريه معها بقميصها السابق، على هامش المباراة التي جمعتهما.
ونشر الحساب الرسمي لمسار على موقع "فيسبوك"، الصورة التذكارية، وعلق: "قائدة الفريق السابقة، عادت إلى باديا".
