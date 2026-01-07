"على هامش مباراة موردن.. مسار يكرم قائدته السابقة (صورة)

"انسحابات متكررة وملعب مش فاضي".. غرائب الدور الأول من الدوري المصري للسيدات

سيدات الأهلي يفزن على مودرن سبورت بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز

حيلة "فيفا" تفضح الدوري المصري للسيدات.. قصة 5 انسحابات في الدور الأول

كرم نادي مسار، حامل لقب الدوري المصري للسيدات، ميرفت فاروق، قائدة فريق السيدات السابقة، خلال المباراة التي جمعته بفريقها الحالي.

وفاز مسار على مودرن سبورت، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة بالدوري المصري للسيدات.

وقام الجهاز الفني لمسار ولاعبات الفريق، بتكريم ميرفت فاروق قائدة الفريق السابقة، ولاعبة مودرن سبورت الحالية، والتقطن صورة تذكاريه معها بقميصها السابق، على هامش المباراة التي جمعتهما.

ونشر الحساب الرسمي لمسار على موقع "فيسبوك"، الصورة التذكارية، وعلق: "قائدة الفريق السابقة، عادت إلى باديا".

