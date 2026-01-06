حيلة "فيفا" تفضح الدوري المصري للسيدات.. قصة 5 انسحابات في الدور الأول

تعرضت لموقف محرج.. حكاية أول حكمة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

ينطلق الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز للسيدات موسم 2025-2026، عصر يوم الجمعة 9 يناير الجاري، وذلك بعدما شهد الدور الأول 5 انسحابات شهيرة.

اختلفت أسباب الانسحابات التي شهدها الدور الأول من الدوري المصري للسيدات، ما بين انسحاب مباشر، مثلما فعل فريق الطيران في لقاء البنك الأهلي، أو انسحاب باستخدام خدعة "فيفا".

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على ضرورة وجود 7 لاعبين على الأقل لبدء المباراة، ولا يجوز بدء أو استمرار أي لقاء إذا كان عدد لاعبي أي فريق أقل من سبعة لاعبين.

وتستخدم بعض الفرق هذه الخدعة للانسحاب من المباريات دون التعرض لأي عقوبة مالية أو إيقاف، مثلما كشف محمود خلف، مدرب زد السابق، في تصريح سابق لمصراوي.

وقال خلف لمصراوي: "تلجأ بعض الفرق لحيلة الإصابات، إذ تطلب من اللاعبات السقوط للخروج حتى يصل عدد اللاعبات في الملعب إلى 6 لاعبات، وبالتالي ينتهي اللقاء بالنتيجة التي وصل إليها".

وشهد الدور الأول من الدوري المصري للسيدات استخدام هذه الحيلة 3 مرات من جانب فريق الطيران، كالتالي:

الجولة الخامسة: الانسحاب من مباراة بالم هيلز بعد استقبال 4 أهداف في أول 12 دقيقة.

الجولة التاسعة: الانسحاب من مباراة الأهلي بعد استقبال 12 هدفًا في أول 50 دقيقة.

الجولة الحادية عشرة: الانسحاب من مباراة المقاولون العرب بعد استقبال 6 أهداف في 55 دقيقة.

بينما انسحب الطيران من مباراتين أخريين لسببين مختلفين، إذ لم يتوجه إلى ملعب مباراة البنك الأهلي في الجولة الثامنة، وتم اعتباره خاسرًا أمام مسار بنتيجة 2-0، بسبب انشغال ملعبه وقت اللقاء.