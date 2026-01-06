مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

حيلة "فيفا" تفضح الدوري المصري للسيدات.. قصة 5 انسحابات في الدور الأول

كتب : هند عواد

05:32 م 06/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    انسحاب الطيران من مباراة مسار
  • عرض 5 صورة
    انسحاب الأهلي من مباراة الطيران
  • عرض 5 صورة
    لاعبات البنك الأهلي قبل انطلاق عسكر الإعداد
  • عرض 5 صورة
    احتفال لاعبات المقاولون العرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ينطلق الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز للسيدات موسم 2025-2026، عصر يوم الجمعة 9 يناير الجاري، وذلك بعدما شهد الدور الأول 5 انسحابات شهيرة.

اختلفت أسباب الانسحابات التي شهدها الدور الأول من الدوري المصري للسيدات، ما بين انسحاب مباشر، مثلما فعل فريق الطيران في لقاء البنك الأهلي، أو انسحاب باستخدام خدعة "فيفا".

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على ضرورة وجود 7 لاعبين على الأقل لبدء المباراة، ولا يجوز بدء أو استمرار أي لقاء إذا كان عدد لاعبي أي فريق أقل من سبعة لاعبين.

وتستخدم بعض الفرق هذه الخدعة للانسحاب من المباريات دون التعرض لأي عقوبة مالية أو إيقاف، مثلما كشف محمود خلف، مدرب زد السابق، في تصريح سابق لمصراوي.

وقال خلف لمصراوي: "تلجأ بعض الفرق لحيلة الإصابات، إذ تطلب من اللاعبات السقوط للخروج حتى يصل عدد اللاعبات في الملعب إلى 6 لاعبات، وبالتالي ينتهي اللقاء بالنتيجة التي وصل إليها".

وشهد الدور الأول من الدوري المصري للسيدات استخدام هذه الحيلة 3 مرات من جانب فريق الطيران، كالتالي:

الجولة الخامسة: الانسحاب من مباراة بالم هيلز بعد استقبال 4 أهداف في أول 12 دقيقة.

الجولة التاسعة: الانسحاب من مباراة الأهلي بعد استقبال 12 هدفًا في أول 50 دقيقة.

الجولة الحادية عشرة: الانسحاب من مباراة المقاولون العرب بعد استقبال 6 أهداف في 55 دقيقة.

بينما انسحب الطيران من مباراتين أخريين لسببين مختلفين، إذ لم يتوجه إلى ملعب مباراة البنك الأهلي في الجولة الثامنة، وتم اعتباره خاسرًا أمام مسار بنتيجة 2-0، بسبب انشغال ملعبه وقت اللقاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري للسيدات الدور الثاني من الدوري المصري للسيدات انسحاب الطيران

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ليس صلاح.. من هو اللاعب الأكثر مساهمة في كأس الأمم الأفريقية؟
رياضة عربية وعالمية

ليس صلاح.. من هو اللاعب الأكثر مساهمة في كأس الأمم الأفريقية؟
عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
هدى الإتربي في فرنسا وهيفاء وهبي تخطف الأنظار.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة
زووم

هدى الإتربي في فرنسا وهيفاء وهبي تخطف الأنظار.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة
مدبولي: الحكومة تدير ملف خفض الدين باحترافية والإعلان قريبًا عن تراجعه
أخبار مصر

مدبولي: الحكومة تدير ملف خفض الدين باحترافية والإعلان قريبًا عن تراجعه
سبب تراجع الدولار.. لماذا دخل المستثمرون الأجانب بقوة لشراء أذون الخزانة
أخبار البنوك

سبب تراجع الدولار.. لماذا دخل المستثمرون الأجانب بقوة لشراء أذون الخزانة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"نسبة مش رقم".. توضيح مهم من مدبولي بشأن خفض الدين
خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث