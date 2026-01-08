مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

حرس الحدود

- -
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
20:00

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

أرسنال يغلق التعليقات بعد نشر مقطع فيديو للاعبته الجديدة.. ما القصة؟

كتب : هند عواد

09:00 ص 08/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    لاعبة أرسنال الجديدة سميلا هولمبرج (3)
  • عرض 13 صورة
    لاعبة أرسنال الجديدة سميلا هولمبرج (7)
  • عرض 13 صورة
    لاعبة أرسنال الجديدة سميلا هولمبرج (1)
  • عرض 13 صورة
    لاعبة أرسنال الجديدة سميلا هولمبرج (12)
  • عرض 13 صورة
    لاعبة أرسنال الجديدة سميلا هولمبرج (11)
  • عرض 13 صورة
    لاعبة أرسنال الجديدة سميلا هولمبرج (9)
  • عرض 13 صورة
    لاعبة أرسنال الجديدة سميلا هولمبرج (2)
  • عرض 13 صورة
    لاعبة أرسنال الجديدة سميلا هولمبرج (10)
  • عرض 13 صورة
    لاعبة أرسنال الجديدة سميلا هولمبرج (13)
  • عرض 13 صورة
    لاعبة أرسنال الجديدة سميلا هولمبرج (6)
  • عرض 13 صورة
    لاعبة أرسنال الجديدة سميلا هولمبرج (4)
  • عرض 13 صورة
    لاعبة أرسنال الجديدة سميلا هولمبرج (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اضطر نادي أرسنال إلى إيقاف التعليقات على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بعد نشر مقطه فيديو للاعبته الجديدة سميلا هولمبرج.

وتعاقد فريق أرسنال للسيدات، صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، مع المدافعة السويدية البالغة من العمر 19 عاماً سميلا هولمبرج.

ولكن تعرضت هولمبرج لإساءات جنسية، في التعلقيات على مقطع الفيديو الخاص بالإعلان عن الصفقة، مما اضطر النادي للإيقاف التعليقات.

وقال هولمبرج: "مرحباً يا جماهير أرسنال. أنا في ملعب الإمارات ولا أطيق الانتظار لبدء المباراة. هيا يا جماهير أرسنال."

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن نادي أرسنال يتعاون مع شركة Signify Group المتخصصة في علوم البيانات، مستخدماً خدمة Threat Matrix المتخصصة لدعم جهودهم في مكافحة الإساءة الموجهة عبر الإنترنت.

على الرغم من بعض الإساءات التي تعرضت لها هولمبرج، إلا أنها اعترفت بأنها حققت "حلمًا" مهنيًا من خلال التوقيع مع أرسنال، وقالت: "لطالما كان حلمي اللعب لأرسنال. هذه لحظة مميزة للغاية بالنسبة لي ولعائلتي، ولكنها تتعلق أيضاً بالانضمام إلى نادٍ يتمتع بأعلى المعايير وثقافة فوز قوية."

وأضافت: "أنا متحمس لبدء هذا الفصل الجديد، لمواصلة تطوير أدائي في بيئة مليئة بالتحديات وللمنافسة على أعلى مستوى، طموحاتي تتوافق مع طموحات النادي، وأريد أن أساهم في الفوز بالألقاب هنا."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سميلا هولمبرج أرسنال لاعبة أرسنال الجديدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بشرى سارة لمرضى التهاب الأمعاء.. ابتكار جهاز يغني عن الأدوية
نصائح طبية

بشرى سارة لمرضى التهاب الأمعاء.. ابتكار جهاز يغني عن الأدوية
هدى الإتربي تخطف الأنظار بصورة جديدة من كواليس فيلم 101 مطافي
زووم

هدى الإتربي تخطف الأنظار بصورة جديدة من كواليس فيلم 101 مطافي
أفضل 9 مراوغين في كأس الأمم الأفريقية.. ما ترتيب صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

أفضل 9 مراوغين في كأس الأمم الأفريقية.. ما ترتيب صلاح؟
زوجة حسام عبد المجيد تشارك متابعيها 10 صور جديدة
مصراوي ستوري

زوجة حسام عبد المجيد تشارك متابعيها 10 صور جديدة
10 صور لزوجة أشرف داري والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

10 صور لزوجة أشرف داري والجمهور يعلق

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان