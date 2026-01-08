أرسنال يغلق التعليقات بعد نشر مقطع فيديو للاعبته الجديدة.. ما القصة؟

اضطر نادي أرسنال إلى إيقاف التعليقات على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بعد نشر مقطه فيديو للاعبته الجديدة سميلا هولمبرج.

وتعاقد فريق أرسنال للسيدات، صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، مع المدافعة السويدية البالغة من العمر 19 عاماً سميلا هولمبرج.

ولكن تعرضت هولمبرج لإساءات جنسية، في التعلقيات على مقطع الفيديو الخاص بالإعلان عن الصفقة، مما اضطر النادي للإيقاف التعليقات.

وقال هولمبرج: "مرحباً يا جماهير أرسنال. أنا في ملعب الإمارات ولا أطيق الانتظار لبدء المباراة. هيا يا جماهير أرسنال."

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن نادي أرسنال يتعاون مع شركة Signify Group المتخصصة في علوم البيانات، مستخدماً خدمة Threat Matrix المتخصصة لدعم جهودهم في مكافحة الإساءة الموجهة عبر الإنترنت.

على الرغم من بعض الإساءات التي تعرضت لها هولمبرج، إلا أنها اعترفت بأنها حققت "حلمًا" مهنيًا من خلال التوقيع مع أرسنال، وقالت: "لطالما كان حلمي اللعب لأرسنال. هذه لحظة مميزة للغاية بالنسبة لي ولعائلتي، ولكنها تتعلق أيضاً بالانضمام إلى نادٍ يتمتع بأعلى المعايير وثقافة فوز قوية."

وأضافت: "أنا متحمس لبدء هذا الفصل الجديد، لمواصلة تطوير أدائي في بيئة مليئة بالتحديات وللمنافسة على أعلى مستوى، طموحاتي تتوافق مع طموحات النادي، وأريد أن أساهم في الفوز بالألقاب هنا."