لقاء صعب للزمالك ونهائي مبكر للأهلي.. مواجهات ربع نهائي كأس مصر للسيدات

أسدل الستار عن مواجهات ربع نهائي كأس مصر للسيدات، بعد انتهاء الدور التمهيدي بتأهل زد وبالم هيلز ومودرن سبورت.

وفاز زد على المقاولون العرب 3-2، ليضرب موعدا مع وادي دجلة في ربع نهائي كأس مصر، فيما فاز بالم هيلز على المصري البورسعيدي، بنتيجة 2-1، ليضرب موعدا مع الأهلي، فيما فاز مودرن سبورت على رع، بهدف نظيف، ليواجه البنك الأهلي.

وجاءت مواجهات ربع نهائي كأس مصر للسيدات، كالآتي:

الأهلي - بالم هيلز

وادي دجلة - زد

البنك الأهلي - مودرن سبورت

الزمالك - مسار

ويمكن أن يشهد نصف نهائي كأس مصر 2025، نهائي مكرر للموسم الماضي، إذ أنه في حالة فوز الأهلي على بالم هيلز، سيواجه الفائز من وادي دجلة وزد.

وكان الأهلي توج بالنسخة السابقة من كأس مصر، بعد الفوز على وادي دجلة في النهائي، بهدف نضيف سجلته أشرقت عادل.

