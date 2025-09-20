مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
14:30

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

اسبانيول

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

ميلان

منتخب مصر للسيدات للميني فوتبول.. فوز بثلاثين هدفًا ولقاء مرتقب ضد البرازيل

09:00 ص السبت 20 سبتمبر 2025
كتبت - هند عوّاد:

يستعد منتخب مصر للسيدات في كرة القدم المصغرة "ميني فوتبول"، لمواجهة منتخب البرازيل، في ثاني مواجهات الفراعنة في كأس العالم.

وتستضيف أربيل، عاصمة كردستان العراق، بطولة كأس العالم للسيدات للميني فوتبول، خلال الفترة من 17 سبتمبر الحالي إلى 23 من نفس الشهر.

واستهل منتخب مصر للسيدات للميني فوتبول مشواره في بطولة كأس العالم، بفوز تاريخي على باكستان، بنتيجة 30-0.

وفي ثاني جولات البطولة، يواجه منتخب مصر البرازيل، في السابعة إلا ربع مساء اليوم السبت.

وتضم قائمة منتخب مصر للسيدات للميني فوتبول كلًّا من:

سهيلة حسين، مروة محمد، يارا صبري، نورهان عمرو، أميرة لطفي، مروة طلعت، أمل حسين، سالي منصور، شروق إبراهيم، أسماء ربيع، منار حميد، وهايدي جابر.

منتخب مصر للميني فوتبول ميني فوتبول سيدات باكستان
