واصل الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي عروضه القوية في الدوري المصري، بعدما حقق فوزاً عريضاً على نظيراتهن في بالم هيلز بنتيجة 8-0، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر المسابقة المحلية.

وجاءت أهداف الأهلي بتوقيع نادين غازي، وأشرقت عادل التي سجلت هدفين، ونورا خالد هدفين، بالإضافة إلى نور يوسف، وميا داردن، وسارة خالد.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة، حصدها من 14 انتصاراً وتعادل وحيد مقابل خسارة واحدة فقط، وسجل فريق سيدات القلعة الحمراء حتى الآن 74 هدفاً، مقابل استقبال 6 أهداف فقط.