مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

0 0
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

4 0
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يواصل الزحف نحو الصدارة بثمانية نظيفة أمام بالم هيلز في دوري السيدات

كتب : نهي خورشيد

06:36 م 09/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وبالم هيلز 1
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وبالم هيلز 3
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وبالم هيلز 5
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وبالم هيلز 6
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وبالم هيلز 4
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وبالم هيلز 7
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وبالم هيلز 2
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وبالم هيلز
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وبالم هيلز 9
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وبالم هيلز 8

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي عروضه القوية في الدوري المصري، بعدما حقق فوزاً عريضاً على نظيراتهن في بالم هيلز بنتيجة 8-0، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر المسابقة المحلية.

وجاءت أهداف الأهلي بتوقيع نادين غازي، وأشرقت عادل التي سجلت هدفين، ونورا خالد هدفين، بالإضافة إلى نور يوسف، وميا داردن، وسارة خالد.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة، حصدها من 14 انتصاراً وتعادل وحيد مقابل خسارة واحدة فقط، وسجل فريق سيدات القلعة الحمراء حتى الآن 74 هدفاً، مقابل استقبال 6 أهداف فقط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بالم هيلز سيدات الأهلي يفزن على بالم هيلز الدوري المصري للسيدات الأهلي يواصل الزحف نحو الصدارة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا
2026 سنة الحظ؟ إليك الأبراج الأكثر حظًا في الفرص والعلاقات
علاقات

2026 سنة الحظ؟ إليك الأبراج الأكثر حظًا في الفرص والعلاقات
بعد أيام من رحيل والده.. أحمد عبدالحميد يعلن وفاة ابنته: ملاك عند ربنا
زووم

بعد أيام من رحيل والده.. أحمد عبدالحميد يعلن وفاة ابنته: ملاك عند ربنا
ميلوني: أمريكا لن تشن عملية عسكرية للاستيلاء على جرينلاند
شئون عربية و دولية

ميلوني: أمريكا لن تشن عملية عسكرية للاستيلاء على جرينلاند
ينقل 220 ألف راكب يوميًا.. 15 معلومة عن مشروع تطوير ترام الإسكندرية (صور)
أخبار المحافظات

ينقل 220 ألف راكب يوميًا.. 15 معلومة عن مشروع تطوير ترام الإسكندرية (صور)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا