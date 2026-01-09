مباريات الأمس
مواعيد مباريات دورالـ8 من كأس مصر للسيدات (مستند)

كتب : هند عواد

11:34 ص 09/01/2026
    تتويج سيدات توت عنخ آمون بلقب كأس مصر على حساب وادي دجلة
حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مواجهات دور الـ8 من بطولة كأس مصر للسيدات 2025-2026، بمشاركة الأهلي، بالم هيلز، وادي دجلة، زد، البنك الأهلي، مسار، الزمالك ومودرن سبورت.

مباريات كأس مصر

وتقام مباريات دور الـ8 من كأس مصر 2025-26، يوم الإثنين 16 فبراير المقبل، كالآتي:

الأهلي - بالم هيلز: ملعب الأهلي التجمع الخامس – الساعة الثانية عصرا

وادي دجلة - زد: ملعب وادي دجلة التجمع الخامس – الساعة الثانية عصرا

البنك الأهلي – مودرن سبورت: ملعب البنك الأهلي – الساعة الثانية عصرا

الزمالك - مسار: ملعب الزمالك الفرعي – الساعة الثانية عصرا

كأس مصر كأس مصر للسيدات الأهلي

