مواعيد مباريات دورالـ8 من كأس مصر للسيدات (مستند)

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مواجهات دور الـ8 من بطولة كأس مصر للسيدات 2025-2026، بمشاركة الأهلي، بالم هيلز، وادي دجلة، زد، البنك الأهلي، مسار، الزمالك ومودرن سبورت.

وتقام مباريات دور الـ8 من كأس مصر 2025-26، يوم الإثنين 16 فبراير المقبل، كالآتي:

الأهلي - بالم هيلز: ملعب الأهلي التجمع الخامس – الساعة الثانية عصرا

وادي دجلة - زد: ملعب وادي دجلة التجمع الخامس – الساعة الثانية عصرا

البنك الأهلي – مودرن سبورت: ملعب البنك الأهلي – الساعة الثانية عصرا

الزمالك - مسار: ملعب الزمالك الفرعي – الساعة الثانية عصرا