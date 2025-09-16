مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

- -
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف مباراة إسبانيول و مايوركا في الدوري الإسباني الممتاز ( فيديو)

01:14 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

إسبانيول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

فاز فرق إسبانيول على نظيره مايوركا أمس الإثنين، بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعه من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2025/26.

أهداف مباراة اسبانيول ومايوركا

سجل ثلاثية إسبانيول كل من بيري ميلا بالدقيقة 20، روبرتو فرنانديز بالدقيقة 34، كيكي جارسيا بالدقيقة 81 من ركلة جزاء، فيما سجل ثنائية مايوركا اللاعب فيدات موريكي بالدقيقتين 45 من ركلة جزاء و 65 .

وإليكم أهداف إسبانيول ومايوركا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إسبانيول ضد مايوركا أهداف إسبانيول ومايوركا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان