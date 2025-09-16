كتب - محمد الميموني:

فاز فرق إسبانيول على نظيره مايوركا أمس الإثنين، بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعه من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2025/26.

أهداف مباراة اسبانيول ومايوركا

سجل ثلاثية إسبانيول كل من بيري ميلا بالدقيقة 20، روبرتو فرنانديز بالدقيقة 34، كيكي جارسيا بالدقيقة 81 من ركلة جزاء، فيما سجل ثنائية مايوركا اللاعب فيدات موريكي بالدقيقتين 45 من ركلة جزاء و 65 .

وإليكم أهداف إسبانيول ومايوركا