إيفان توني في مباراة الأهلي ضد نسف قرشي

كتب ـ محمد الميموني:

أنهى فريق نسف قرشي الأوزبكي الشوط الأول من المباراة التي تجمعه مساء اليوم الإثنين بمستضيفه أهلي جدة السعودي ضمن الجولة الأولى بدوري أبطال آسيا للنخبة بالتقدم بهدفين نظيفين.

أهداف مباراة الأهلي ضد نسف قرشي

وسجل اللاعب حسين نور شاييف هدفي فريق نسف قرشي خلال الشوط الأول من المباراة بالدقيقتين 34 و41.



