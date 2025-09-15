فيديو أهداف الأهلي ضد نسف قرشي بعد انتهاء الشوط الأول
كتب ـ محمد الميموني:
أنهى فريق نسف قرشي الأوزبكي الشوط الأول من المباراة التي تجمعه مساء اليوم الإثنين بمستضيفه أهلي جدة السعودي ضمن الجولة الأولى بدوري أبطال آسيا للنخبة بالتقدم بهدفين نظيفين.
أهداف مباراة الأهلي ضد نسف قرشي
وسجل اللاعب حسين نور شاييف هدفي فريق نسف قرشي خلال الشوط الأول من المباراة بالدقيقتين 34 و41.
#الاهلي_ناساف_الاوزبكي— تغطية الاهلي هنا : @B8rja (@4nalqeALDj54677) September 15, 2025
تابعنا : @b8rja pic.twitter.com/PT7glZPdat
