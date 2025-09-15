مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

- -
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف الأهلي ضد نسف قرشي بعد انتهاء الشوط الأول

10:27 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

إيفان توني في مباراة الأهلي ضد نسف قرشي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

أنهى فريق نسف قرشي الأوزبكي الشوط الأول من المباراة التي تجمعه مساء اليوم الإثنين بمستضيفه أهلي جدة السعودي ضمن الجولة الأولى بدوري أبطال آسيا للنخبة بالتقدم بهدفين نظيفين.

أهداف مباراة الأهلي ضد نسف قرشي

وسجل اللاعب حسين نور شاييف هدفي فريق نسف قرشي خلال الشوط الأول من المباراة بالدقيقتين 34 و41.


اقرأ أيضًا:
"3 دول أوروبية مختلفة".. أين تقع عقارات محمد صلاح ؟

تحرك عاجل من جون إدوارد لاحتواء أزمة لاعبي الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد نسف قرشي أبطال آسيا الأهلي السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان