مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:30

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

أحمد رمضان لمصراوي: "لم أطلب إعفائي من تدريب منتخب مصر.. ومنصبي شرف لي"

06:18 م السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحمد رمضان مدرب مسار
  • عرض 8 صورة
    أحمد رمضان مدرب سيدات مسار
  • عرض 8 صورة
    أحمد رمضان مدرب سيدات مسار
  • عرض 8 صورة
    أحمد رمضان مدرب سيدات مسار
  • عرض 8 صورة
    أحمد رمضان مدرب سيدات مسار
  • عرض 8 صورة
    أحمد رمضان مدرب سيدات مسار
  • عرض 8 صورة
    أحمد رمضان مدرب سيدات مسار
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- هند عواد:

كشف أحمد رمضان، المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات، حقيقة تقدمه باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.

وقال أحمد رمضان في تصريحات خاصة لمصراوي: "منصبي مع منتخب مصر تكليف من الدولة وشرف لي، وأعمل هذا بحب ومن دون أي أعباء مالية على اتحاد الكرة، ولم أتقدم بطلب إعفاء".

وأضاف: "أي شيء سيكون قرارًا من الاتحاد، إذا أرادوا استمراري في منصبي أو أي قرار آخر، فأنا أحترم هذا القرار".

واختتم رمضان: "لم يتم تبليغي بأي قرارات من الاتحاد، وحتى الآن أنا مع منتخب مصر، وكل ما يقال غير صحيح".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد رمضان مدرب منتخب مصر للسيدات مدرب منتخب مصر للسيدات أحمد رمضان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟