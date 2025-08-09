أحمد رمضان لمصراوي: "لم أطلب إعفائي من تدريب منتخب مصر.. ومنصبي شرف لي"
كتبت- هند عواد:
كشف أحمد رمضان، المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات، حقيقة تقدمه باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.
وقال أحمد رمضان في تصريحات خاصة لمصراوي: "منصبي مع منتخب مصر تكليف من الدولة وشرف لي، وأعمل هذا بحب ومن دون أي أعباء مالية على اتحاد الكرة، ولم أتقدم بطلب إعفاء".
وأضاف: "أي شيء سيكون قرارًا من الاتحاد، إذا أرادوا استمراري في منصبي أو أي قرار آخر، فأنا أحترم هذا القرار".
واختتم رمضان: "لم يتم تبليغي بأي قرارات من الاتحاد، وحتى الآن أنا مع منتخب مصر، وكل ما يقال غير صحيح".
