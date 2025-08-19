مباريات الأمس
قبل 3 أيام من البطولة.. انسحاب فريق الجونة الدوري المصري للسيدات

05:56 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

أبلغ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مسؤولي أندية الدوري المصري الممتاز للسيدات، بانسحاب نادي الجونة من المسابقة، قبل 3 أيام من موعد انطلاق البطولة.

وقال مصدر مطلع لمصراوي، إن نادي الجونة اعتذر عن عدم المشاركة في الدوري الممتاز، اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر انطلاق الدوري المصري للسيدات موسم 2025-2026، يوم الجمعة 22 أغسطس الحالي، إذ كان يواجه الجونة نظيره إنبي، في الرابعة والنصف عصرا.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي، التي ينسحب فيها فريق من الدوري الممتاز، قبل انطلاق المسابقة بأيام، ففي الموسم الماضي، انسحب الأميرية قبل 24 ساعة من المسابقة.

اقرأ أيضًا:

بعد سحب أرض أكتوبر.. بلاغ من مرتضى منصور ضد ممدوح عباس

طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

