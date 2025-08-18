أول تعليق من لاعبة برينتفورد الإنجليزي السابقة بعد الانضمام للأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدت عزة الفولي، حارسة المرمى المنضمة حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، سعادتها البالغة باللعب للفريق وارتداء قميص الأحمر الذي وصفته بالحلم الكبير الذي تحقق.

وأكدت اللاعبة ـ خلال تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الإثنين، على أن خطوة انتقالها للأهلي هي الأفضل في مسيرتها، وتمثل فخرًا كبيرًا لها نظرًا للمكانة الكبيرة للنادي:"كونه الأفضل والأكثر نجاحًا في القارة والشرق الأوسط، وصاحب الجماهيرية الغفيرة التي يتمتع بها حول العالم أجمع" ـ كما قالت.

واختتمت صاحبةالـ 21 تصريحاتها بالتأكيد على أنها ستبذل قصارى جهدها رفقة لاعبات الفريق والجهاز الفني لتقديم أفضل العروض الفنية والمنافسة بقوة على كافة ألقاب الموسم لإسعاد جماهير الأهلي التي لا تتوقف عن دعم جميع فرق النادي المختلفة.

وسبق وارتدت الفولي قميص نادي برينتفورد لمدة موسمين كما ارتدت الموسم الماضي قميص نادي زد.

وكانت فترة القيد بالانتقالات الصيفية للكرة النسائية قد أُغلق بابها عند منتصف يوم أمس الأحد.

يذكر أن النادي الأهلي قد توّج الموسم الماضي بلقب كأس مصر للسيدات كأول ألقابه.

