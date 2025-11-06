مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

الدوري الأوروبي

أوتريخت

1 1
19:45

بورتو

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 3
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

1 3
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

0 2
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

2 4
22:00

جينك

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

2 1
19:45

فيورنتينا

جميع المباريات

حارسة مرمى مسار ضمن قائمة الفيفا للأفضل بالعالم لعام 2025

كتب : نهي خورشيد

10:29 م 06/11/2025
    حبيبة صبري لاعبة مسار
    حبيبة صبري مع جائزة أفضل حارسة مرمى في دوري أبطال أفريقيا للسيدات
    حبيبة صبري أفضل حارسة في دوري أبطال أفريقيا
    حبيبة صبري تقبل جائزة أفضل حارسة مرمى في دوري أبطال أفريقيا
    حبيبة صبري حارسة مرمى مسار
    حبيبة صبري لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مسار
    حبيبة صبري حارسة مسار من ركلات الترجيح

شهدت قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأفضل لعام 2025 إنجازاً تاريخياً، بعدما تواجدت حبيبة صبري حارسة مرمى نادي مسار ومنتخب مصر للسيدات، ضمن قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم.

وجاء ترشيح حبيبة صبري ضمن 11 حارسة يتنافسن على مكان في التشكيل المثالي لعام 2025، لتصبح بذلك أول لاعبة مصرية تدخل القائمة في تاريخ الجوائز الحديثة للفيفا.

وتواجه حبيبة منافسة قوية من أسماء عالمية أبرزهن كاتا كول حارسة مرمى برشلونة ومنتخب إسبانيا، وماري إيربس حارسة باريس سان جيرمان ومنتخب إنجلترا، إلى جانب هانا هامبتون حارسة تشيلسي ومنتخب إنجلترا.

المرشحات لأفضل حارسة مرمي في العالم لعام 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حبيبة صبري الفيفا أفغضل حارسة مرمي The Best مسار منتخب مصر للسيدات الكرة النسائية

