حارسة مرمى مسار ضمن قائمة الفيفا للأفضل بالعالم لعام 2025

شهدت قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأفضل لعام 2025 إنجازاً تاريخياً، بعدما تواجدت حبيبة صبري حارسة مرمى نادي مسار ومنتخب مصر للسيدات، ضمن قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم.

وجاء ترشيح حبيبة صبري ضمن 11 حارسة يتنافسن على مكان في التشكيل المثالي لعام 2025، لتصبح بذلك أول لاعبة مصرية تدخل القائمة في تاريخ الجوائز الحديثة للفيفا.

وتواجه حبيبة منافسة قوية من أسماء عالمية أبرزهن كاتا كول حارسة مرمى برشلونة ومنتخب إسبانيا، وماري إيربس حارسة باريس سان جيرمان ومنتخب إنجلترا، إلى جانب هانا هامبتون حارسة تشيلسي ومنتخب إنجلترا.