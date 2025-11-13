تحدث عبد الواحد السيد لاعب الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي بالبنك الأهلي، بابنته نور لاعبة مسار، التي تشارك حاليا في دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وقال عبد الواحد السيد، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أدعم ابنتي نور، فهي تقدم مستويات مميزة مع مسار، ونجحت في التوفيق بين ممارستها لكرة القدم ودراستها في كلية الهندسة، خاصة وأنها لاعبة أساسية في صفوف المنتخب الأول لكرة القدم للسيدات، كما سبق لها تمثيل كافة المنتخبات في الفئات العمرية المختلفة".

وأضاف: "ولا أنكر دور أحمد رمضان مدرب مسار السابق مع نور، ومساهمته في تطوير مستواها، سواء خلال وجوده مع الفريق أول المنتخب".

واختتم عبد الواحد: "لا أتدخل في اختيارات نور في كرة القدم ولكنني أدعمها باستمرار وأثق في قدراتها واختياراتها".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. موعد انضمام مرموش لمنتخب مصر.. وبيراميدز يتخطى الأهلي في التصنيف



مجانا.. السفير المغربي يكشف شروط حضور الجماهير المصرية أمم أفريقيا





