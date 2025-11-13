مباريات الأمس
"أدعمها باستمرار".. عبد الواحد السيد يتحدث عن ابنته "نور" لاعبة منتخب مصر للسيدات

كتب : هند عواد

03:30 م 13/11/2025
تحدث عبد الواحد السيد لاعب الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي بالبنك الأهلي، بابنته نور لاعبة مسار، التي تشارك حاليا في دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وقال عبد الواحد السيد، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أدعم ابنتي نور، فهي تقدم مستويات مميزة مع مسار، ونجحت في التوفيق بين ممارستها لكرة القدم ودراستها في كلية الهندسة، خاصة وأنها لاعبة أساسية في صفوف المنتخب الأول لكرة القدم للسيدات، كما سبق لها تمثيل كافة المنتخبات في الفئات العمرية المختلفة".

وأضاف: "ولا أنكر دور أحمد رمضان مدرب مسار السابق مع نور، ومساهمته في تطوير مستواها، سواء خلال وجوده مع الفريق أول المنتخب".

واختتم عبد الواحد: "لا أتدخل في اختيارات نور في كرة القدم ولكنني أدعمها باستمرار وأثق في قدراتها واختياراتها".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نور عبد الواحد السيد لاعبة مسار نور لاعبة منتخب مصر

