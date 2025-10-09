أحمد رمضان لمصراوي: الدوري لا يزال في الملعب.. وحلمنا كأس العالم

تحدث أحمد رمضان المدير الفني لسيدات وادي دجلة، عن المنافسة مع الأهلي ومسار على لقب الدوري المصري، مشيرا إلى أنه يطمح في عودة فريقه للبطولات من جديد.

وقال أحمد رمضان في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللاعبات يستجبن بسرعة جدا، وملتزمات في المران، والجهاز الفني يؤدي واجبه والنادي وفر لنا كل شيء، والحمد لله الأداء يتحسن من مباراة للثانية، ولدينا مجموعة مميزة من الناشئات، 9 لاعبات تحت السن ما بين 2006 و 2007 و 2008 و 2009، هن المستقبل وأعتقد أننا نسير بخطى ثابتة وإن شاء الله نستمر".

وأضاف: "الدوري ما زال في الملعب، ونركز على كل مباراة بشكل منفصل، المنافسة قوية مع الفرق الأخرى مثل مسار والأهلي ووزد، والدوري لايزال في الملعب، وأعتقد أن الفرق الـ5 بالمقدمة لديها فرصة على المنافسة".

واختتم: "دجلة فريق عريق ونادي بطولات، حصل على الدوري 12 مرة، لكن الدوري تغير كثيرا، هناك أندية جماهيرية مشتركة، تلقى دعم مادي ومعنوي، طموحنا كبير، البداية بالعودة إلى البطولات والفوز بالدوري، ومن ثم المنافسة على أفريقيا والحلم الأكبر هو كأس العالم".