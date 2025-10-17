أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة اللاعبين المرشحات للفوز بجائزة أفضل لاعبة شابة في أفريقيا.

وشهدت القائمة وجود لاعبيتين مصريتين، حبيبة صبري حارسة مرمى مسار وحبيبة عصام "بيبو" مهاجمة سيدات الأهلي.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي ترشح فيها حبيبة صبري حارسة مرمى بطل الدوري المصري ووصيف شمال أفريقيا، لجائزة أفضل لاعبة شابة.

نقدم لكم قائمة اللاعبات المرشحات للفوز بجائزة أفضل لاعبة إفريقية شابة. ⭐#CAFAwards2025 pic.twitter.com/oUgPrbMIfm — CAF - عربي (@caf_online_AR) October 17, 2025

وتضم القائمة كل من، المصرية حبيبة عصام لاعبة الأهلي، المصرية حبيبة صبري لاعبة مسار، الغانية ستيلا نياميكي، المغربية ضحى المدني، النيجيرية شاكيرات أبيديمي مشهود، السنغالية أدجي ندياي، السنغالية إستر ماسكي، التنزانية وينفريدا جيرالد، الزامبية ميرسي شيباسولا ومواطنتها روث موكوما.

