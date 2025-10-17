مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

1 2
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الكونفيدرالية الأفريقية

الاتحاد الليبي

- -
20:00

المصري

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

ستراسبورج

جميع المباريات

إعلان

بينهم بيبو الأهلي.. كاف يعلن القائمة المرشحة لجائزة أفضل لاعبة شابة في أفريقيا

كتب : هند عواد

05:27 م 17/10/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    حبيبة عصام ومايا لاعبة الأهلي
  • عرض 13 صورة
    حبيبة عصام لاعبة الأهلي
  • عرض 13 صورة
    احتفال حبيبة عصام بهدفها في وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    حبيبة عصام لاعبة الأهلي
  • عرض 13 صورة
    احتفال حبيبة عصام وميا
  • عرض 13 صورة
    حبيبة صبري أفضل حارس في دوري أبطال أفريقيا للسيدات
  • عرض 13 صورة
    حبيبة صبري تقبل جائزة أفضل حارسة مرمى في دوري أبطال أفريقيا
  • عرض 13 صورة
    حبيبة صبري مع جائزة أفضل حارسة مرمى في دوري أبطال أفريقيا للسيدات
  • عرض 13 صورة
    حبيبة صبري حارسة مسار
  • عرض 13 صورة
    حبيبة صبري حارسة مرمى مسار
  • عرض 13 صورة
    احتفال لاعبات مسار مع حبيبة صبري
  • عرض 13 صورة
    حبيبة صبري لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مسار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة اللاعبين المرشحات للفوز بجائزة أفضل لاعبة شابة في أفريقيا.

وشهدت القائمة وجود لاعبيتين مصريتين، حبيبة صبري حارسة مرمى مسار وحبيبة عصام "بيبو" مهاجمة سيدات الأهلي.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي ترشح فيها حبيبة صبري حارسة مرمى بطل الدوري المصري ووصيف شمال أفريقيا، لجائزة أفضل لاعبة شابة.

وتضم القائمة كل من، المصرية حبيبة عصام لاعبة الأهلي، المصرية حبيبة صبري لاعبة مسار، الغانية ستيلا نياميكي، المغربية ضحى المدني، النيجيرية شاكيرات أبيديمي مشهود، السنغالية أدجي ندياي، السنغالية إستر ماسكي، التنزانية وينفريدا جيرالد، الزامبية ميرسي شيباسولا ومواطنتها روث موكوما.

اقرأ أيضًا:

الإسماعيلي يستعد لفتح حساب لسداد غرامات النادي وفك القيد

"قصص متفوتكش".. قميص أبو تريكة في مسلسل.. ونجوم الأهلي في سهرة مغربية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حبيبة عصام وحبيبة صبري أفضل لاعبة شابة في أفريقيا حبيبة عصام حبيبة صبري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)