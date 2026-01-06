أول تعليق من أحمد شوبير بعد فوز منتخب مصر على بنين في أمم أفريقيا

"بعد احتفاله بعيد ميلادها".. 25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة أحمد سيد زيزو

أول صورة لدونجا مع زوجته من شهر العسل في فرنسا

علق أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على نتيجة مباراة منتخب مصر وبنين، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 والتي أقيمت أمس.

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا أمس الإثنين 5 يناير الجاري، على حساب نظيره منتخب بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "بالهدوء والتركيز، نجحنا في تخطي بنين رغم أننا صعبناها على نفسنا، بالتوفيق إن شاء الله في ربع النهائي".

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، لينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء.

أقرأ أيضًا:

"بعد هدف بنين".. رقم تاريخي لمحمد صلاح في كأس أمم أفريقيا