"النتيجة لا تعبر عن الأداء".. كيف علقت صحف بنين على الهزيمة من منتخب مصر؟

كتب- وائل توفيق:

11:11 م 05/01/2026 تعديل في 11:29 م
علقت الصحف البنينية على هزيمة منتخب بلادهم منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة أقيمت ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعرض "مصراوي" تعليقات أبرز الصحف في بنين على المباراة، حيث غلب عليها نبرة تقدير مجهود لاعبيهم، وتضمنت الأخبار عبارات "خروج مشرف"، "أداء متميزا"، "النتيجة لا تعبر عن المباراة"، "هزمنا، لكنها خطوة جيدة نحو المستقبل".

وعلقت صحيفة " lanation" على المباراة، وجاء في الخبر بعنوان:” بنين تخسر أمام مصر في الوقت الإضافي": "بنين ستغادر بأسف، بعد أداء شجاع ضد أحد عمالقة الكرة الأفريقية".

أما صحيفة " lanouvelletribune" كتبت في خبر بعنوان : "بنين تقدم أداء قويا قبل أن تستلم في الوقت الإضافي 3-1": "النتيجة النهائية جاءت في صالح مصر، لكنها لا تعكس أبدا أداء بنين، لأنه كان خصما قوية ضد خضم عريق، ويمثل خروج المنتخب درسا قيما للمستقبل، القوة الجماعية للمنتخب وجودة الأداء تعتبر أساسا يمكن البناء عليه في المنافسات القادمة".

وكتبت صحيفة " leleaderinfobenin" في خبر بعنوان: "الفهود تخسر بشرف أمام مصر": "انتهتى حلم بنيني، الذي حمله الفهود، ولكن ليس قبل أن يقدم أداء قويا ومتميزا في كأس الأمم الأفريقية".

وأضافت: "وسيغادر المنتخب بشعور الأسف، لكن أيضًا بشعور من الإنجاز، لأن قدم أداء متميزا أمام أحد عمالقة القارة الإفريقية".

صحف بنين مباراة مصر وبنين مصر وبنين نتيجة مباراة منتخب مصر وبنين كأس الأمم الأفريقية

