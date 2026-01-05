مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 1
18:00

بنين

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

2 2
20:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 1
16:00

غزل المحلة

جميع المباريات

تعليق صادم من محمد صلاح على إمكانية تتويج منتخب مصر بأمم أفريقيا

كتب- محمد صلاح:

10:27 م 05/01/2026
يرى محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول، أن المنتخب الوطني غير قادر على التتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وقال صلاح في تصريحات، عبر قناة "بي إن سبورتس"، عقب نهاية المباراة: "لا أتوقع أن منتخب مصر لديه القدرة، على التتويج بلقب النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا".

وأضاف: "أغلب لاعبي منتخب مصر شباب ويلعبون الدوري المحلي، لكننا جميعا نقاتل من أجل بلدنا، سنرى إلى أين يمكننا الذهاب في البطولة".

واختتم صلاح تصريحاته: "كل لاعب في قائمة منتخب مصر، يقدم أفضل ما لديه".

وكان منتخب مصر، تمكن من تحقيق الفوز اليوم على حساب نظيره بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا.

مصر وبنين محمد صلاح تصريحات محمد صلاح منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

