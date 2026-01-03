أول صورة لأحمد عبد القادر مع زوجته بعد زواجهما

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها ضربتان قويتان لمنافس مصر، وحقيقة تولي محمود فايز تدريب الزمالك.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"لمتابعتها بالمجان".. تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر وبنين بأمم أفريقيا

أيام قليلة تفصلنا عن مباراة منتخب مصر المرتقبة أمام نظيره منتخب بنين، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قبل أيام من مواجهة مصر.. ضربتان قويتان تهددان صفوف منتخب بنين

تلقى منتخب بنين ضربة جديدة قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك بعد تعرض القائد ستيف مونيه لإصابة مفاجئة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تعليق مثير للجدل من محمد العدل على انتقال حامد حمدان لبيراميدز

علق محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، على انتقال الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط فريق بتروجيت، إلى فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصدر يفجر مفاجأة حول تولي محمود فايز تدريب الزمالك

نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك صحة ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع محمود فايز، المدرب السابق لمنتخب مصر، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا لأحمد عبدالرؤوف.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"مصري وحيد".. أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في دور ال 16 بأمم أفريقيا

تنطلق منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب، غدا السبت الموافق 3 يناير الجاري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"معاقبة تريزيجيه".. 11 صورة للقطة طريفة في مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة بنين

يواصل منتخب مصر الأول استعداداته لمواجهة بنين يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"لا أحد يريد مواجهة مصر".. تصريحات مفاجئة من مدرب بنين قبل مواجهة الفراعنة

أكد نبيل الطرابلسي المدرب المساعد لمنتخب بنين، أن مواجهة منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 تمثل تحدياً كبيراً للفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول صورة لأحمد عبد القادر مع زوجته بعد زواجهما

شارك أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام صورة له رفقة زوجته".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.