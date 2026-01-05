"على طريقة السوبر".. احتفال خاص بين شيكابالا ودونجا في حفل زفافه

هنأ أحمد سيد زيزو، نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر زوجته هدى بهاء، بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة زوجته وكتب: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".

وفي سياق متصل، يتواجد زيزو رفقة منتخب مصر حاليا في المغرب، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر سيلاقي نظيره منتخب بنين اليوم الإثنين 5 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا.

