"بعد هدف بنين".. رقم تاريخي لمحمد صلاح في كأس أمم أفريقيا

واصل قائد منتخب مصر محمد صلاح، تحقيق الأرقام القياسية رفقة الفراعنة، بعدما سجل في فوز المنتخب على بنين أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب مصر الفوز أمس على حساب بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة شهدت تسجيل قائد الفراعنة محمد صلاح الهدف الثالث في اللقاء.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثالث له في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا، ليسجل ظهورا تاريخيا في البطولة، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يتمكن خلالها صلاح من تسجيل ثلاثة أهداف في نسخة واحدة بالبطولة.

وبهذا الهدف رفع صلاح عدد أهدافه مع منتخب مصر في البطولة إلى 10 أهداف، في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة بالبطولة، خلف الثنائي حسن الشاذلي صاحب الـ 12 هدفا ويليه حسام حسن صاحب ال 11 هدفا.

وبات صلاح على بعد هدف واحد، ليعادل عدد أهداف حسام حسن المدير الفني الحالي للفراعنة في البطولة، وهدفين فقط لمعادلة رقم الهداف التاريخي حسن الشاذلي.

ورفع صلاح عدد أهدافه الدولية في بطولة أمم أفريقيا، إلى الهدف رقم 66 بفارق هدفين عن الهداف التاريخي للفراعنة حسام حسن، صاحب الـ 66 هدفا.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

وضمن منتخب مصر التأهل إلى الدور ربع النهائي، لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، لينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام الفائز من بوركينا فاسو وكوت ديفوار، يوم السبت المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

