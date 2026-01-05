أول تعليق لمحمد هاني بعد فوز منتخب مصر ضد بنين

أول تعليق من زوجة مصطفى فتحي على فوز منتخب مصر ضد بنين

شارك نجم منتخب مصر محمد هاني صورة للاعبي المنتخب الوطني وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد هاني: "الحمد لله"، وذلك بعد الفوز على منتخب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف منتخب مصر، مروان عطية، ياسر إبراهيم، محمد صلاح.

وانتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، وفي الأشواط الإضافية، سجل ياسر إبراهيم ومحمد صلاح، هدفي منتخب مصر.