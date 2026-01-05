مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 1
18:00

بنين

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

2 2
20:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 1
16:00

غزل المحلة

جميع المباريات

أول تعليق لمحمد هاني بعد فوز منتخب مصر ضد بنين

كتب : مصراوي

10:33 م 05/01/2026
  عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (3) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (25) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (4) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (24) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (2) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (5) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (6) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (7) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (10) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (8) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (9) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (23) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (22) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (19) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (18) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (15) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (16) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (17) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (14) (1)

شارك نجم منتخب مصر محمد هاني صورة للاعبي المنتخب الوطني وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد هاني: "الحمد لله"، وذلك بعد الفوز على منتخب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف منتخب مصر، مروان عطية، ياسر إبراهيم، محمد صلاح.

وانتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، وفي الأشواط الإضافية، سجل ياسر إبراهيم ومحمد صلاح، هدفي منتخب مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد هاني مصر وبنين نتيجة مباراة منتخب مصر وبنين منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

