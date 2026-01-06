الجيش السوري يستهدف مصادر إطلاق المسيّرات التابعة لـ"قسد" في ريف حلب

وكالات

أفادت وسائل إعلام سورية بأن الجيش السوري باشر، في ساعات مبكرة من اليوم الثلاثاء، استهداف مواقع إطلاق الطائرات المسيّرة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط بلدة دير حافر شرق حلب، وذلك بعد رصد وتحديد أماكن انطلاق تلك الطائرات.

ونقلت الوسائل أن هجمات "قسد" بالطائرات المسيّرة أسفرت عن إصابة أكثر من ستة أشخاص من المدنيين وعناصر الشرطة العسكرية، مشيرًة إلى أن رد الجيش السوري سيبقى "ضمن نطاق محدود".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أفادت بإصابة ثلاثة جنود من الجيش السوري، يوم الاثنين، جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة لـ"قسد" حاجزًا للشرطة العسكرية قرب نقاط انتشار الجيش في محيط دير حافر، ما أدى أيضًا إلى تعطل آليتين.

في المقابل، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها دخلت في "حالة مواجهة مفتوحة" مع قوات الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبرة أن القصف الذي طال محيط دير حافر كان "عشوائيًا" واستهدف مناطق مأهولة، ما تسبب في أضرار بالبنية التحتية وهدد حياة المدنيين.