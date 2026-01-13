عمرو زكي يزور حسن شحاتة بعد خروجه من المستشفى

مفاجأة غير سارة لعمرو الجزار بعد اقترابه من الأهلي

حرص عمرو زكي نجم منتخب مصر السابق، على زيارة حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للمنتخب المصري، للاطمئنان على صحته.

وقام زكي بزيارة شحاتة داخل منزله، للإطمئنان على صحته بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها في الفترة الماضية، وقام بمنحه قميص منتخب مصر كهدية تذكارية.

وتعرض حسن شحاتة لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، دخل على إثرها المستشفى وخضع لعملية جراحية، قبل أن يغادر المستشفى منذ أيام قليلة، بعد استقرار حالته.

وقام عدد كبير من نجوم وأساطير كرة القدم المصرية، بزيارة حسن شحاتة في المستشفى للإطمئنان عليه، على رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

أقرأ أيضًا:

10 صور لوصول بعثة منتخب مصر إلى مدينة طنجة استعدادا لمواجهة السنغال

رسالة خاصة من كليان مبابي لتشابي ألونسو بعد رحيله عن ريال مدريد