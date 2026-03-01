إعلان

الرئيس الإيراني: الانتقام من قتلة خامنئي واجب وحق مشروع

كتب : مصراوي

12:17 م 01/03/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن إيران ترى أن الانتقام من الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة هو "حقها وواجبها المشروع".

وفي بيان صدر الأحد عبر وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، قال بزشكيان إن المرشد الأعلى علي خامنئي قُتل "على أيدي أشرار العالم الأكثر خبثًا".

وأضاف بزشكيان: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر سفك الدماء والانتقام من منفذي وقادة هذه الجريمة التاريخية واجبًا وحقًا مشروعًا لها، وستفي بهذه المسؤولية والواجب الكبيرين بكل ما أوتيت من قوة".

وفي وقت سابق الأحد، أكد التلفزيون الإيراني مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والتي ردّت بدورها باستهداف إسرائيل وعدد من الدول العربية.

وأعلنت إيران كذلك مقتل قائد الحرس الثوري محمد باكبور، ومستشار مرشد الجمهورية الإيرانية علي شمخاني وعدد آخر من القادة.

مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي رئيس إيران

