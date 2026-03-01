أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، تنفيذًا لتوجيهاته بضرورة إحكام الرقابة على منظومة السلع المدعمة وضبط الأسواق والتصدي لمختلف صور التلاعب والغش التجاري. وشدد المحافظ على أنه لا تهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تستهدف الاتجار بقوتهم اليومي.

تحرير 517 محضرًا في 4 أيام ضمن خطة ضبط المنظومة التموينية

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، أسفرت خلال أربعة أيام عن تحرير 517 محضرًا تموينيًا متنوعًا، ضمن خطة شاملة لضبط منظومة العمل التمويني والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه. وشملت المخالفات في المخابز البلدية نقص وزن الخبز، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، وعدم نظافة أدوات العجن والرغف، وعدم إعطاء بون الصرف، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن البيانات، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، ووجود موازين غير مطابقة، إلى جانب حالات غلق خلال مواعيد العمل الرسمية وتوقف كلي أو جزئي عن الإنتاج وعدم الالتزام بقرارات الغلق الإداري.

ضبط محاولات تهريب وتصرف غير قانوني في الدقيق المدعم

وفيما يخص الدقيق البلدي المدعم، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط كميات متنوعة قبل تهريبها أو بيعها في السوق السوداء، إلى جانب تحرير محاضر تصرف غير قانوني في كميات الدقيق، ما يؤكد مواجهة المحافظة لأي محاولة للتلاعب بالسلع الاستراتيجية المدعمة بحزم كامل.

حملات على الأسواق تضبط أغذية فاسدة وسلع مجهولة المصدر

كما امتدت الحملات إلى الأسواق داخل المحافظة، حيث أسفرت عن ضبط كميات من العصائر والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وألعاب نارية مجهولة المصدر، ومكملات غذائية ومبيدات زراعية بدون مستندات، بالإضافة إلى أعلاف وشحوم سيارات بدون فواتير. كما تم ضبط مصنع لتعبئة زيوت الطعام يستخدم علامات تجارية مقلدة، والتحفظ على كميات كبيرة من الزيوت المعدة للتداول، فضلًا عن ضبط أدوية داخل مخزن غير مرخص. وتم كذلك تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، ومزاولة نشاط بدون ترخيص.

محاضر لبيع السجائر بالأزيد وضبط مخالفات في قطاع الوقود

وفي مجال السجائر، حررت الحملة عددًا من المحاضر لبيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي. كما أسفرت الحملات على قطاع المواد البترولية عن ضبط محطة وقود تقوم بتجميع والتصرف في كميات من البنزين والسولار، إلى جانب تحرير محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، وعدم إعلان عن الأسعار، ومخالفات متعلقة بعدم انتظام سجل 21 بترول.

تحذير من التلاعب وتأكيد استمرار الحملات اليومية

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات اليومية والمفاجئة في جميع مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح بالمساس بقوت المواطن أو استغلال الدعم، وأن القانون سيُطبق بحزم كامل على المخالفين حفاظًا على استقرار الأسواق وصحة وسلامة المواطنين.