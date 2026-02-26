محمد إبراهيم ينشر صورا مع ابنه ويهنئه بهذه المناسبة

"ما زلت أختارك كل يوم".. زوجة إمام عاشور تنشر صورا جديدة وتعلق

نشر محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من الصور التي جمعته بنجله، يهنئ بمناسبة عيد ميلاده.

وعلق محمد إبراهيم على الصور: "كل سنة وأنت طيب يا أغلى من روحي".

ويذكر أن محمد إبراهيم صعد في صفوف ناشئي نادي الزمالك، وتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2011، كما خاض تجربة احترافية خارجية في الدوري البرتغالي على سبيل الإعارة عام 2014، قبل أن يرحل عن القلعة البيضاء عام 2019 بعد مسيرة حافلة.

وانتقل محمد إبراهيم مؤخرا إلى صفوف فريق البنك الأهلي قادما من سيراميكا كليوباترا عام 2024، بعقد يمتد حتى عام 2026.