تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أنجولا

- -
20:00

أوغندا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
23:00

مصر

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

فنربخشة

الدوري السعودي

الرياض

- -
21:00

أهلي جدة

إكرامي وغالي.. 18 صورة لاحتفال نجوم الأهلي والزمالك سابقًا بعيد ميلاد ميدو

كتب : محمد عبد السلام

01:08 ص 26/02/2026
شاركت يسرا الليثي، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" العديد من الصور خلال احتفالها بعيد ميلاده في أجواء رمضانية مميزة.

وعلقت على الصور: "كانت الليلة الماضية مميزة حقا احتفالا بزوجي، حبيبي عيد ميلاد محاط بالحب والضحك، والناس الرائعون الذين حضروا ليشاركوا هذه الليلة الجميلة، ملأ قلبي سعادة غامرة، أنا ممتنا جدا لكل من حضر، شكرا لكم على الابتسامات والأحضان، وعلى جعل الاحتفال أجمل مما كنا نتخيل".

وحضر عيد ميلاد ميدو العديد من نجوم الرياضة أبرزهم: شريف إكرامي، وحسام غالي، ومحمد فضل، ونادر السيد.

وتزوجت يسرا الليثي من أحمد حسام ميدو عام 2002، وأنجبت منه ثلاثة أولاد وهم "على وحسين وهشام".

