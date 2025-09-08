واجه النجم محمد صلاح حالة من الزحام حوله عقب انتهائه من خوض مباراة منتخب مصر ونظيره الإثيوبي.

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين على نظيره الإثيوبي مساء يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026؛ إذ سجل صلاح هدفًا خلال اللقاء.

وفور التوجه إلى فندق الإقامة تجمهر حوله عدد من محبيه ولكنه توقف للاستجابة إلى مطالبهم بالتقاط الصور التذكارية وسط أجواء لم تخلو من الفكاهة.

"زهقتني من مكة يا أخي"

وقال أحد المتواجدين لمحمد صلاح: "وحياة مكة يا صلاح، أخد صورة معاك" وكرر الأمر أكثر من مرة فما كان من "مو" سو الرد بطريقة طريفة جاءت:"زهقتني من مكة يا أخي".

"أبص فين"

وعند التقاط أحد الحضور صورة تذاكرية من محمد صلاح حرص على توجيه الشخص الذي يلتقط الصورة دون أن يركز أو ينظر إلى صلاح ليوقفه صلاح مازحًا:"أبص فين".

موقف إنساني من محمد صلاح

واقترب طفل من المتواجدين نحو محمد صلاح وطلب منه التقاط صورة تذاكرية ليرد النجم المصري بطريقة نالت الاحترام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوله:"أنا جاي عشان أتصور معاك أنت".

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ورافق محمد صلاح بعثة منتخب مصر التي وصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين إلى بوركينا فاسو لخوض المباراة المرتقبة عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وحال فوز منتخب مصر باللقاء سيحصد مباشرة بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026.

اقرأ أيضًا:

طليقة أحمد جلال إبراهيم تطالب بالدعاء له بعد تعرضه لوعكة صحية

نور الشربيني تستعد لحدث تاريخي في الإسكواش