"بيليه".. لقطة طريفة بين محمود الليثي وشيكابالا في حفل زفاف دونجا

كتب - يوسف محمد:

06:22 ص 04/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    دونجا وشيكابالا (2)
  • عرض 10 صورة
    دونجا وشيكابالا (1)
  • عرض 10 صورة
    دونجا وشيكابالا (6)
  • عرض 10 صورة
    دونجا وشيكابالا (4)
  • عرض 10 صورة
    دونجا وشيكابالا (3)
  • عرض 10 صورة
    حفل زفاف دونجا (12)
  • عرض 10 صورة
    حفل زفاف دونجا (6)
  • عرض 10 صورة
    حفل زفاف دونجا (8)
  • عرض 10 صورة
    حفل زفاف دونجا (7)

تصدر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك السابق، المشهد خلال تواجده في حفل زفاف نجم وسط الفارس الأبيض نبيل عماد دونجا، الذي أقيم أمس السبت 3 يناير الجاري.

وظهرت علامات السعادة الكبيرة على شيكابالا، أثناء تواجده في حفل زفاف دونجا، حيث دخل في وصلة رقص مع الثنائي نبيل دونجا ومحمد مجدى أفشة.

وأحيا حفل زفاف نجم وسط نادي الزمالك المطرب محمود الليثي، الذي دخل في وصلة هزار مع قائد الفارس الأبيض السابق محمود شيكابالا.

ورددت الليثي، خلال تواجده في حفل الزفاف، جملة: "لو البرازيل جابت بيليه، إحنا عندنا شيكا بيه".

وشهد حفل زفاف دونجا، حضور العديد من نجوم الكرة المصرية، على رأسهم محمود شيكابالا، عبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة.

دونجا وشيكابالا محمود شيكابالا حفل زفاف نبيل دونجا نادي الزمالك

