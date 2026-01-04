أول صورة من حفل زفاف لاعب الزمالك

"على طريقة السوبر".. احتفال خاص بين شيكابالا ودونجا في حفل زفافه

تصدر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك السابق، المشهد خلال تواجده في حفل زفاف نجم وسط الفارس الأبيض نبيل عماد دونجا، الذي أقيم أمس السبت 3 يناير الجاري.

وظهرت علامات السعادة الكبيرة على شيكابالا، أثناء تواجده في حفل زفاف دونجا، حيث دخل في وصلة رقص مع الثنائي نبيل دونجا ومحمد مجدى أفشة.

وأحيا حفل زفاف نجم وسط نادي الزمالك المطرب محمود الليثي، الذي دخل في وصلة هزار مع قائد الفارس الأبيض السابق محمود شيكابالا.

ورددت الليثي، خلال تواجده في حفل الزفاف، جملة: "لو البرازيل جابت بيليه، إحنا عندنا شيكا بيه".

وشهد حفل زفاف دونجا، حضور العديد من نجوم الكرة المصرية، على رأسهم محمود شيكابالا، عبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة.

" لو البرازيل عندها بيليه..مصر عندها شيكابالا بيه" 🏹🔥😉🇦🇹😊😊😊😊😊☺️☺️☺️😍🥰😋😋حلوتك ياليثى pic.twitter.com/jMcipHqmwr — 🇦🇹🏹Burak Deniz Zamalek🏹🇦🇹 🇦🇹🏹 (@FgghRamada70537) January 3, 2026

أقرأ أيضًا:

"على طريقة السوبر".. احتفال خاص بين شيكابالا ودونجا في حفل زفافه

"رقص شيكابالا وأفشة".. 15 صورة من حفل زفاف نبيل عماد دونجا