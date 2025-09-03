كتب - نهى خورشيد

نشر إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة جديدة رفقة زوجته "ياسمين حافظ" وابنته "كتاليا" من إجازته الصيفية في الساحل، وذلك عقب استبعاده من قائمة منتخب مصر لـ معسكر سبتمبر.

وشارك إمام عاشور الصورة عبر خاصية "الاستوري" الخاصة بحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من عطلة الصيف، لتعيد ياسمين نشرها مع تعليق:"كل شئ بالنسبة لي".

وفي سياق متصل، أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، أن استبعاد إمام عن قائمة الفراعنة لمعسكر سبتمبر جاء في ظل عدم اكتمال تعافيه بشكل نهائي من إصابته الأخيرة في الكتف.

الجدير بالذكر أن إمام عاشور تعرض للإصابة خلال مشاركته في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية الماضي، والتي كانت ضد فريق إنتر ميامي الأمريكي.