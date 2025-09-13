كتب - يوسف محمد:

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وبهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 13 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، فيما توقف رصيد المصري عند النقطة رقم 11 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وتمكن الزمالك من العودة لطريق الانتصارات مرة آخرى، بعدما تلقى الهزيمة في الجولة الماضي أمام وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف واحد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز الزمالك بثلاثية على المصري، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

