كتب - يوسف محمد:

وجه عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني، رسالة إلى حراس مرمى المنتخب، عقب نهاية معسكر الفريق في فترة التوقف الأخيرة، استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الخميس، مجموعة من الصور له رفقة حراس المنتخب وكتب: "معا نصنع المستحيل".

وأضاف مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني: "بشكركم على تعبكم ومجهودكم وتفانيكم لأقصى درجة، في كل وقت داخل المعسكر، بداية خير واللي جاي أفضل إن شاء الله".

وكان المنتخب المصري الثاني بقيادة حلمي طولان، خاض مباراتين وديتين خلال شهر سبتمبر الجاري، في فترة التوقف الدولي الأخيرة، أمام منتخب تونس.

ونجح منتخب مصر الثاني في تحقيق الفوز، على حساب المنتخب التونسي في المباراتين، حيث حقق الفوز في اللقاء الأول بهدف دون مقابل، بل أن يحقق فوزا كبيرا في المباراة الثانية بثلاثية نظيفة.

موعد إقامة بطولة كأس العرب

ويستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في البطولة العربية، المقرر إقامتها بقطر خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

أقرأ أيضًا:

"ثلاثة طوابق ومسبحان وجيم".. 25 صورة لمنزل محمد صلاح فى مانشستر

أحمد حمدي لاعب الزمالك يعرض الزواج على خطيبته (صور)