اتجه عدد من نجوم النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية إلى إنشاء بعض المشاريع الخاصة بهم بعيدا عن كرة القدم، كأحد أنواع الاستثمار خارج نطاق الرياضة.

وكان من بين نجوم المارد الأحمر، الذي احتفوا خلال الفترة القليلة الماضية، بافتتاح المشاريع الخاصة بهم، هما ثنائي النادي الأهلي ومنتخب مصر حسين الشحات وكذلك مروان عطية لاعب وسط المارد الأحمر.

واحتفل الشحات منذ عدة أشهر، بافتتاح معرض الملابس الخاص به، والذي شهد تواجد مجموعة كبيرة من نجوم المارد الأحمر، من بينهم محمد مجدى أفشة، محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر السابق، بالإضافة إلى عمر كمال عبد الواحد وغيرهم من نجوم القلعة الحمراء.

كما شهد افتتاح الشحات لمشروعه الخاص، حضور ثنائي الفريق السابق، هما أكرم توفيق لاعب الشمال القطري الحالي ورامي ربيعة لاعب فريق العين الإماراتي الحالي.

ولم يختلف مروان عطية عن زميله بالفريق حسين الشحات، حيث احتفل نجم وسط المارد الأحمر، منذ أسابيع قليلة بافتتاح مشروعه الخاص وهو مركز لحماية السيارات.

ويشارك مروان في مشروعه الخاص شقيقه شريف، بالإضافة إلى وجود رجل أعمال يشارك الثنائي في المشروع أيضًا.

وضم حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم المجتمع المصري وبالأخص من نجوم الفن، ليس لاعبي كرة القدم فقط، ومن بينهم الممثل المعروف بيومي فؤاد.

كما حضر من نجوم كرة القدم، عدد ليس قليل من لاعبي المارد الأحمر ومن بينهم إمام عاشور، أشرف بن شرقي، بالإضافة إلى المدرب العام للمارد الأحمر عماد النحاس.

