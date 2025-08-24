القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك إن مجلس إدارتهم قرر تحويل تامر عبد الحميد الظهير الأيمن السابق لفريق الكرة للتحقيق، مع وجود اتجاه لاتخاذ قرار بشطب عضويته بناء على نتيجة التحقيقات، بسبب التجاوزات التي صدرت منه في حق أعضاء مجلس الإدارة واتهامه لهم بالتربح.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن أعضاء مجلس الإدارة وبعض المحبين للزمالك يقدمون تبرعات كبيرة للنادي منذ توليهم مسؤولية إدارته، وصلت إلى ما يقرب من 800 مليون جنيه بدون حديث في الإعلام أو محاولة إثبات مدى دعمهم للنادي.

وشدد المصدر على أن الأمر لن يقف عند شطب تامر عبد الحميد فقط، بل سيتم ملاحقته قضائيًا ووفقًا للقانون:"خاصة وأن النادي لن يتهاون مع أي شخص يخطئ في حق النادي أو مجلس الإدارة، وسيلجأ النادي لأي طريقة تضمن الحفاظ على حقوق نادي الزمالك وأعضاء مجلس إدارته".

