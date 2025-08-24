مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

0 0
16:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"اتهم المجلس بالتربح".. الزمالك يحول لاعبه السابق للتحقيق واتجاه لشطب عضويته وملاحقته قضائيًا

02:43 م الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تامر عبدالحميد
  • عرض 7 صورة
    ندوة مصراوي و تامر عبدالحميد (26)
  • عرض 7 صورة
    ندوة مصراوي و تامر عبدالحميد (27)
  • عرض 7 صورة
    تامر عبدالحميد
  • عرض 7 صورة
    تامر عبدالحميد
  • عرض 7 صورة
    تامر عبدالحميد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك إن مجلس إدارتهم قرر تحويل تامر عبد الحميد الظهير الأيمن السابق لفريق الكرة للتحقيق، مع وجود اتجاه لاتخاذ قرار بشطب عضويته بناء على نتيجة التحقيقات، بسبب التجاوزات التي صدرت منه في حق أعضاء مجلس الإدارة واتهامه لهم بالتربح.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن أعضاء مجلس الإدارة وبعض المحبين للزمالك يقدمون تبرعات كبيرة للنادي منذ توليهم مسؤولية إدارته، وصلت إلى ما يقرب من 800 مليون جنيه بدون حديث في الإعلام أو محاولة إثبات مدى دعمهم للنادي.

وشدد المصدر على أن الأمر لن يقف عند شطب تامر عبد الحميد فقط، بل سيتم ملاحقته قضائيًا ووفقًا للقانون:"خاصة وأن النادي لن يتهاون مع أي شخص يخطئ في حق النادي أو مجلس الإدارة، وسيلجأ النادي لأي طريقة تضمن الحفاظ على حقوق نادي الزمالك وأعضاء مجلس إدارته".

اقرأ أيضًا:
أيمن يونس يوجه رسالة غامضة: "الأسرار لازم تفضل ولما تتكلم تكبر مش تصغر"

"مباراة عادية".. المصري هيثم حسن يتحدث عن مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تامر عبدالحميد الزمالك مجلس إدارة الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس