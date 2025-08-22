مباريات الأمس
"مع القطط".. 6 صور رومانسية للنني وزوجته الثانية في منزلهم

08:41 ص الجمعة 22 أغسطس 2025
    زوجة محمد النني (2)
    زوجة محمد النني (3)
    زوجة محمد النني (4)
    زوجة محمد النني (5)
    زوجة محمد النني (1)
    زوجة محمد النني (6)
شاركت البلوجر المغربية حنان، زوجة نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي محمد النني، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام، عدد من الصور لها ولزوجها داخل منزلهم.

ونشرت زوجة النني الثانية، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها ولزوجها داخل المنزل وبجانبهما عدد من القطط، التي تحرص زوجة النني على التقاط الصور معهم باستمرار.

وكان النني شارك في هزيمة فريقه الجزيرة الإماراتي، أمام نظيره خورفكان في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري الإماراتي موسم 2025-2026.

ويذكر أن النجم المصري، كان قد انضم إلى فريق الجزيرة الإماراتي في يوليو 2024، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع فريق أرسنال الإنجليزي.

زوجة محمد النني النني وزوجته محمد النني الجزيرة الإماراتي
