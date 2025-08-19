لقى والد نجم النادي الأهلي، محمدالشناوي، مصرعه في حادث سيارة، على طريق الواحات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس

أبرز المعلومات عن عائلة محمد الشناوي بعد وفاة والده

ولد حارس المنتخب الوطني والنادي الأهلي، في ديسمبر 1988 في قرية الحامول بمحافظة كفر الشيخ، لأسرة متوسطة الحال.

وكان والد الشناوي، تحدث في تصريحات صحفية من قبل، أن اللاعب يعتبر والدته فأل حسن بالنسبة له، لذلك يكون حريص على التواصل والتحدث معها باستمرار في مختلف المناسبات ويطلب منها الدعاء له.

كما أنه أشار في التصريحات ذاتها أيضًا، أن حارس الأهلي كان "شقي" في طفولته بشكل كبير، بالإضافة إلى أن كرة القدم كانت بالنسبة له كل شئ.

ويمتلك حارس الأهلي 5 أشقاء ولكن لا يتوفر الكثير من المعلومات عنهم كما ذكرنا، ولعل أبرزهم والذي انتشر اسمه بسبب قيامه ببعض التصريحات الصحفية في وقت سابق، هو أيمن الشناوى شقيق نجم الأهلي

نعي أحمد شوبير والد محمد الشناوي

حرص الإعلامي أحمد شوبير مٌدم البرنامج الرئيسي لقناة الأهلي، على نعي محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء في وفاة والده.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "خالص العزاء للكابتن محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر وكابتن النادي الأهلي في وفاة المغفور له والده، إنا لله وإنا إليه راجعون".