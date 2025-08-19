كتب - يوسف محمد:

نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، نشر صورة له مع ابنته مكة من داخل صالة الجيم.

وظهرت مكة محمد صلاح داخل صالة الجيم، وهى تقوم ببعض الحركات التمثيلية، وعلق: "يبدو أن المستقبل سيكون مثيرا".

وكان النجم المصري شارك في مباراة فريقه أمام بورنموث يوم الجمعة الماضي، في افتتاح مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي، في اللقاء الذي انتهى لصالح الريدز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ونجح صلاح في تسجيل هدف ليفربول الرابع في مرمى ساوثهامبتون، ليرفع عدد أهدافه في مرمى بورنموث إلى الهدف رقم 12 في تاريخ مواجهاته أمام بورنموث.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره نيوكاسل يونايتد، يوم الإثنين المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي "البريمرليج".

