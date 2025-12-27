"بعد مشاركته أمام جنوب أفريقيا".. زوجة إمام عاشور توجه له رسالة خاصة

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2025، ونشوب أزمة بين الإعلامي عمرو أديب وشوبير، حارس مرمى الأهلي السابق.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"حضور الخطيب وغضب حسام حسن".. ما لم تشاهده في مباراة مصر وجنوب أفريقيا

حقق منتخب مصر فوزا هاما على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا اليوم، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس أمم أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بعد حصوله على بطاقة حمراء".. كم مباراة يغيبها محمد هاني عن منتخب مصر؟

تعرض الظهير الأيمن للمنتخب المصري محمد هاني، للطرد خلال مباراة الفراعنة التي أقيمت اليوم أمام جنوب أفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصدر يكشف حقيقة حديث محمد صلاح مع مدرب جنوب أفريقيا بشأن ركلة الجزاء

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، حقيقة تصريحات المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا هوجو بروس، بشأن حديث محمد صلاح معه بشأن عدم صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول تعليق من ابنة حسام حسن بعد الفوز على جنوب إفريقيا

نشرت يارا حسام حسن ابنة الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لوالدها بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

5 صور لاحتفال أليسيا يانكون مع الخطيب بفوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

احتفت أليسيا يانكون ابنة مدرب حراس الأهلي السابق ميشيل يانكون، بفوز منتخب مصر على حساب جنوب أفريقيا أمس، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"والده نجم كرة شراب".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة حسام عبد المجيد

غاب حسام عبد المجيد عن المشاركة في مباراة منتخب مصر أمس أمام جنوب أفريقيا، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

عمرو أديب لـ أحمد شوبير: "مصطفى مش هيلعب بالضغط".. والأخير يرد

علق أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على تصريحات الإعلامي عمرو أديب بخصوص دعم شوبير لنجله مصطفى للمشاركة مع منتخب مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.