"عمل معه بالزمالك".. ميدو يحتفل بخطوبة مساعده محمد عويس بحضور شيكابالا (صور)

11:23 م الإثنين 18 أغسطس 2025
    ميدو يحتفل بخطوبة مساعده محمد عويس
    احمد حسام ميدو
كتب ـ محمد الميموني:

احتفل لاعب الزمالك وعضو الجهاز الفني السابق بالزمالك، محمد عويس، بخطوبته مساء اليوم الإثنين، في أجواء عائلية.

عويس سبق وعمل بالجهاز الفني لأحمد حسام ميدو بالزمالك في عام 2014 كمحلل فني كما عمل معه بفترة قيادته التالية للإسماعيلي، بجانب تدرجه بناشئين القلعة البيضاء حتى فريق 20 عاماً بالنادي.

ونشر أحمد حسام "ميدو" صورًا عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي من حضوره وزوجته بجانب قائد الزمالك السابق محمود عبدالرزاق "شيكابالا" لحفل الخطوبة.

ويعمل عويس خلال الفترة الجارية أيضًا مع ميدو في مشروعه الجديد themaker لاكتشاف المواهب في مجال كرة القدم.

ميدو يحتفل بخطوبة مساعده محمد عويس خطوبة محمد عويس محمد عويس مساعد ميدو
