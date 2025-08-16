كتب - يوسف محمد:

حرصت هدى بهاء زوجة نجم النادي الأهلي أحمد سيد زيزو، على تهنئة زوجها بعد حصوله على مشاركته في فوز المارد الأحمر أمس على حساب فاركو بالدوري، حصوله على جائزة رجل المباراة.

وساهم زيزو في فوز المارد الأحمر الكبير أمس على حساب فاركو بالدوري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري.

ونشرت هدى بهاء زوجة زيزو صورة له عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت: "ربنا يحفظك يارب".

ونجح زيزو في تسجيل هدفين في مباراة الأمس، ليتوج بعد ذلك بجائزة رجل المباراة، التي يتم تقديمها من قبل رابطة الأندية المصرية.

وكان الأهلي استهل مشواره في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق أمام نظيره مودرن سبورت، في لقاء الجولة الأولى بالمسابقة.

ويذكر أن زيزو كان قد انضم إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نادي الزمالك.

