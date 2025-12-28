مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

الصداقة وعد.. زوجة النني الثانية تنشر صورا وتعلق

كتب - محمد عبد السلام:

05:15 ص 28/12/2025
    زوجة النني الثانية (6) (1)
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (2)
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (7)
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (6)
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (5)
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (8)
    حنان المغربية زوجة النني الثانية (4)
    زوجة محمد النني الثانية (1) (1)
    زوجة محمد النني الثانية (20)
    زوجة محمد النني الثانية (18)
    زوجة محمد النني الثانية (15)
    زوجة محمد النني الثانية (8)
    زوجة محمد النني الثانية (6)
    زوجة محمد النني الثانية (11)
    زوجة محمد النني الثانية (8)
    زوجة محمد النني الثانية (7)
    زوجة محمد النني الثانية (13)
    زوجة محمد النني الثانية (4)
    زوجة محمد النني الثانية (19)
    محمد النني مع زوجته الثانية المغربية

نشرت حنان، زوجة محمد النني الثانية، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برفقة صديقتها.

وظهرت حنان في الصور وهي برفقة صديقتها، خلال رحلتها إلى جزر سيشل شرق أفريقيا، لقضاء عطلة سياحية والاستمتاع بالأجواء الطبيعية.

وعلقت على الصورة قائلا: الصداقة وعد غير مكتوب، أن نبقى مهما تغير كل شيء.

يذكر أن محمد النني انتقل مؤخرا إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، بعد مسيرة حافلة مع نادي أرسنال الإنجليزي استمرت 8 سنوات، خاض خلالها 161 مباراة، سجل 6 أهداف، وصنع 10 أهداف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة النني الثانية النني صور زوجة النني الثانية

