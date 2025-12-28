"من المنيا".. أبرز المعلومات عن زوجة أحمد سيد زيزو

نشرت حنان، زوجة محمد النني الثانية، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برفقة صديقتها.

وظهرت حنان في الصور وهي برفقة صديقتها، خلال رحلتها إلى جزر سيشل شرق أفريقيا، لقضاء عطلة سياحية والاستمتاع بالأجواء الطبيعية.

وعلقت على الصورة قائلا: الصداقة وعد غير مكتوب، أن نبقى مهما تغير كل شيء.

يذكر أن محمد النني انتقل مؤخرا إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، بعد مسيرة حافلة مع نادي أرسنال الإنجليزي استمرت 8 سنوات، خاض خلالها 161 مباراة، سجل 6 أهداف، وصنع 10 أهداف.