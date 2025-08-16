مباريات الأمس
إعلان

"الحب جمعنا وطائرات خاصة"..17 صورة رومانسية من حفل زفاف البطل الأولمبي أحمد الجندي

04:08 ص السبت 16 أغسطس 2025
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (20)
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (21)
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (18)
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (23)
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (24)
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (25)
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (19)
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (27)
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (26)
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر (22)
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر
    حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر
كتب- نهى خورشيد:

شارك البطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث والمتوج بذهبية باريس، وزوجته مريم عامر متابعيهم بمقطع فيديو رومانسي من حفل زفافهم .

ونشر الثنائي الفيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع تعليق:"من خلال الضحك والتخطيط والأحلام ... بدأت رحلة أحمد ومريم الأبدية".

وظهر الثنائي في مشاهد رومانسية، بجانب ظهور عدد من الطائرات التي تحمل عبارة "الحب جمعنا".

والجدير بالذكر أن حفل الزفاف أقيم مساء الجمعة في أحد الفنادق الكبرى بمدينة العلمين الجديدة.

حفل زفاف أحمد الجندي بطل الأولمبياد ومريم عامر أحمد الجندي أولمبياد مريم عامر زواج أحمد الجندي ومريم عامر
إعلان