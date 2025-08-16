كتب- نهى خورشيد:

شارك البطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث والمتوج بذهبية باريس، وزوجته مريم عامر متابعيهم بمقطع فيديو رومانسي من حفل زفافهم .

ونشر الثنائي الفيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع تعليق:"من خلال الضحك والتخطيط والأحلام ... بدأت رحلة أحمد ومريم الأبدية".

وظهر الثنائي في مشاهد رومانسية، بجانب ظهور عدد من الطائرات التي تحمل عبارة "الحب جمعنا".

والجدير بالذكر أن حفل الزفاف أقيم مساء الجمعة في أحد الفنادق الكبرى بمدينة العلمين الجديدة.