أول تعليق من شوبير بعد فوز الأهلي على فاركو في الدوري

03:28 ص السبت 16 أغسطس 2025
    أحمد شوبير
    أحمد شوبير
    الإعلامي أحمد شوبير
    أحمد شوبير
    مبارة الأهلي وفاركو
    مبارة الأهلي وفاركو
    مبارة الأهلي وفاركو
    مبارة الأهلي وفاركو
    مبارة الأهلي وفاركو
كتب - يوسف محمد:

علق أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، بطريقة مختلفة على فوز الأهلي على حساب فريق فاركو السكندري بالدوري.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، صورة لأحمد سيد زيزو لاعب المارد الأحمر، مع وضع رمز للطائرة وكذلك نسر.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره فاركو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري.

وشهدت مباراة الأهلي وفاركو في الدوري، تألق لاعب الوسط أحمد سيد زيزو والذي نجح في تسجيل هدفين في المباراة، بالإضافة إلى حصد جائزة رجل المباراة.

كما شهدت مباراة الأحمر أمام فاركو، استمرار مشاركة مصطفى شوبير بشكل أساسي في حراسة مرمى الأهلي، بعدما شارك في مباراة مودرن الأخيرة بالدوري أيضًا.

أحمد شوبير النادي الأهلي الأهلي الأهلي وفاركو تعليق أحمد شوبير
